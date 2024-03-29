Федотов рассказал о пережитых двух трудных годах перед переходом в НХЛ
Российский голкипер Иван Федотов рассказал на пресс-конференции, что пережил два трудных года перед переходом в клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз».
«Последний раз я был здесь очень давно, около восьми лет назад. Прошло уже много времени. Конечно, я взволнован и счастлив оказаться здесь. Это прекрасные чувства, потому что последние два года были для меня действительно трудными», — сказал Федотов.
Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер сообщил, что Федотов сейчас будет запасным голкипером «Флайерз». Швед Феликс Сандстрем был отправлен в фарм-клуб. Основным голкипером в команде сейчас является другой швед — Самуэль Эрссон.
По словам Бриера, он не ожидает, что возникнут какие-то проблемы с продлением контракта с Федотовым.
Накануне московский ЦСКА расторг с 27-летним Федотовым контракт. «Филадельфия» 29 марта объявила о переходе россиянина.
Федотова перед прошлым сезоном вместо поездки в НХЛ, где у него был подписан однолетний контракт с «Филадельфией», внезапно призвали в армию, а после прохождения службы хоккеист подписал двухлетнее соглашение с ЦСКА.
НХЛ приостановила действие контракта Федотова, КХЛ в итоге разрешила ему играть. За это Международная федерация хоккея (IIHF) запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон и оштрафовала Федерацию хоккея России.
Федотов является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА и вице-чемпионом Олимпиады в Пекине в составе сборной России.
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