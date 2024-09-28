Сумеет ли клуб Галицкого обыграть «Зенит». Интриги тура РПЛ

Десятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) обещает быть особенно насыщенным и интересным. Нас ждут матчи «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — «Спартак» и очередная встреча Артема Дзюбы и Валерия Карпина

Эсекьель Барко (Фото: Stupnikov Alexander)

Матч лидеров

Внимание болельщиков будет приковано к центральному матчу тура, между «Краснодаром» и «Зенитом». В прошлом сезоне команды до последнего тура оспаривали чемпионский титул, который забрал петербургский клуб. В этом сезоне погоня продолжается. «Зенит» идет первым, имея в активе 23 очка, а «Краснодар» — вторым, отставая на два балла. Таким образом, в случае победы над «Зенитом» клуб Сергея Галицкого возглавит турнирную таблицу РПЛ.

Внимание будет также приковано к атакующим игрокам обоих клубов. У «Краснодара» в атаке выделяются Джон Кордоба и Эдуард Сперцян. У «Зенита» на поле может выйти Александр Соболев, недавно перешедший из «Спартака», который пока ни разу не отличился за новый клуб. Не стоит забывать и о Венделе и Клаудиньо, которые могут решать исходы матчей в пользу «Зенита».

Один из самых ярких футболистов лиги Максим Глушенков, который пропускал последние игры из-за травмы, может также сыграть в предстоящем матче, о чем говорил в четверг главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Игрок в начале сезона стал главной звездой матча за Суперкубок против «Краснодара». «Зенит» тогда победил со счетом 4:2 и выиграл трофей в девятый раз, а дубль у питерцев оформил как раз Глушенков.

Московское дерби

Не менее интересным должен стать матч между столичными командами. Подопечные Михаила Галактионова в текущем сезоне показывают хорошие результаты, допустив всего две осечки. Первое поражение произошло в столичном дерби против «Динамо», когда «Локомотив» совершил ошибки в обороне и не смог реализовать свои голевые моменты, что привело к итоговому счету 1:3. Второе — болезненное поражение от «Краснодара» дома со счетом 0:3.

«Спартак» на прошлой неделе упустил победу в столичном дерби с «Динамо» — 2:2, имея большое преимущество над соперником. Пока команда Деяна Станковича выглядит неплохо, но теряет очки на ровном месте против не самых сильных соперников, например таких, как махачкалинское «Динамо». В целом «красно-белые» в течение двух лет играют против «Локомотива» убедительно: ни одного поражения за шесть матчей пять побед.

Интересно будет понаблюдать за игрой нового лидера «Спартака» Эсекьеля Барко и лучшего бомбардира РПЛ Алексея Батракова из «Локомотива». Эксперты «РБК Спорт» в опросе назвали трансфер аргентинца одним из лучших в завершившемся межсезонье. А Батраков в 19 лет уже показывает прекрасные результаты — семь голов и пять результативных передач в стартовых девяти турах.

Сыграет ли Пьянич

Миралем Пьянич (Фото: ФК ЦСКА)

В четверг ЦСКА объявил о подписании звезды европейского футбола боснийца Миралема Пьянича, известного по выступлениям за «Ювентус», «Рому» и «Барселону». Сразу после подписания контракта тот заявил, что готов извиниться за свой призыв отменить товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины в 2022 году. Тогда Пьянич говорил, что «если все решили выступить против России, то и боснийцы тоже должны это сделать».

После объявления о переходе в ЦСКА босниец сказал, что «никогда ничего не говорил против России и российского футбола». В субботу есть шанс, что он дебютирует против «Ахмата», который находится в зоне вылета.

Дзюба против Карпина

История сложных отношений главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и новичка «Акрона» Артема Дзюбы известна многим любителям футбола. Они неоднократно отпускали критические реплики в адрес друг друга. После ухода из «Спартака» Дзюба заявил, что не здоровается со специалистом, поскольку тот «много сделал нехорошего» для него. Один раз футболист заявил, что для него «этого человека не существует». Карпин, в свою очередь, в интервью YouTube-каналу «Красава» утверждал, что Дзюбу «никто не душил».

С 2021 года, когда сборную России возглавил Карпин, Дзюба ни разу не играл за национальную команду. При этом форвард неоднократно забивал командам Карпина в рамках РПЛ, как с «Зенитом», так и с другими клубами. Дзюба только в середине сентября присоединился к «Акрону» и в первых двух матчах отдал три результативные передачи.