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Эксклюзив

Эксперты назвали лучшие трансферы лета Российской премьер-лиги

Сычев назвал переход Барко лучшим трансфером лета в российском футболе
12 сентября закрылось летнее трансферное окно в России. «РБК Спорт» спустя несколько матчей после последних сделок обратился к известным специалистам с целью узнать, какой трансфер стал лучшим за прошлое лето
Эсекьель Барко, Максим Глушенков и Лусиано&nbsp;Гонду
Эсекьель Барко, Максим Глушенков и Лусиано Гонду

Самые крупные сделки лета

Больше всех летом потратил петербургский «Зенит» — €42,7 млн, согласно данным Transfermarkt. Вторым по этому показателю идет «Спартак» (€27,2 млн), тройку лидеров замыкает «Краснодар» (€12,7 млн). У остальных траты не превышают €9 млн, при этом восемь клубов потратили менее €3 млн каждый.

Самым дорогим приобретением стал трансфер Эсекьеля Барко из аргентинского «Ривер Плэйта» в московский «Спартак». Столичный клуб отдал за полузащитника €14 млн. Футболист сразу стал основным игроком команды и в восьми матчах забил уже 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Вторым, за кого в России заплатили больше всех, является Лусиано. Нападающий перешел в «Зенит» из «Архентинос Хуниорс» за €12 млн и сразу начал забивать — четыре гола за три игры. Третьим в этом рейтинге оказался Александр Соболев, сменивший летом «Спартак» на «Зенит» за €10 млн, но его адаптация за новый клуб продолжается, голов он пока не забивал.

Еще одной заметной сделкой стал трансфер Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит» за €6,3 млн. Полузащитник настолько здорово влился в команду, что с первых игр застолбил за собой место в основном составе и лидирующие строчки в бомбардирской гонке. Так в 7 матчах он забил 9 мячей и отдал одну голевую передачу.

Топ-3 лучших трансферов лета

«РБК Спорт» обратился за комментариями к одним из лучших российских футболистов в истории Егору Титову, Дмитрию Сычеву, Владиславу Радимову, а также лучшему комментатору прошлого сезона РПЛ Константину Геничу и одному из успешных тренеров лиги Юрию Семину с просьбой оценить тройку лучших переходов лета.

Егор Титов

Бывший капитан «Спартака» и сборной России на первое место поставил Глушенкова. «Это главный трансфер лета, в том числе по забитым Глушенковым голам. Он очень ярко появился. Но вот сейчас он травмирован. Я прекрасно знаю, каково это, когда все идет хорошо и вдруг травма», — отметил Титов.

На второе место он поставил покупку спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала в лице Барко. «Я был удивлен, что он такого маленького роста (166 см), и представил, что я был бы еще быстрее и смог бы сделать больше как игрок в свое время. Когда я его в раздевалке увидел на товарищеском матче спартаковцев, то подумал, что это маленький человек, который делает большие дела. Он разгоняет атаки и партнеры за счет него начинают двигаться. Напоминает «Спартак» 90-х годов, когда один игрок получал мяч и все начинали играть — открываться, делать забегания. Когда смотрю на Барко то возвращаюсь в 90-е», — признался Титов.

На третье место бывший капитан «Спартака» поставил Лусиано. «Это попадание в точку, он сразу начал забивать. Его поставили в состав и он сразу заиграл», — подчеркнул Титов.

Также он обратил внимание на переход Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит», но пока игрок не имеет постоянной игровой практики.

«У меня вопрос к «Зениту» по поводу Горшкова. Он очень сильный по российским меркам игрок. Очень больно за него, но бывает, что игроки попадают в «Зенит», а потом пропадают. И также Сергеев в «Зените», который сейчас ушел в «Крылья». Хороший футболист, но петербуржцы не видели его в составе. Многие футболисты должны понимать, зачем они идут в «Зенит». Ты приходишь в «Зенит», а там Вендел, Сантос, Клаудиньо и садишься на скамейку. Ради денег переходить в клуб? Деньги это классно, но надо играть в футбол. Не все это понимают. Приходят садятся на скамейку запасных и пропадают», — заключил Титов.

Дмитрий Сычев

Бывший форвард «Спартака», «Марселя» и «Локомотива», занимающий пост президента омского «Иртыша», поставил Барко на первое место. «Он идет в моем списке первым номером, потому что аргентинец выделяется среди других такими качествами как дриблинг, скорость, голевое чутье и качество исполнения действий на поле. Однозначно украшение и усиление нашего чемпионата, трансферный успех «Спартака», про таких говорят: «игрок, который делает разницу», — сказал Сычев.

На второе место он поставил Глушенкова, а третье место поделили Сесар Монтес из «Локомотива» и Диего Коста из «Краснодара». «Гомес темная лошадка, который может ярко выстрелить не хуже Бителло из «Динамо». Я бы назвал больше фамилий, которые тоже достойны быть в этом списке. Вообще это трансферное окно по моему мнению не уступает по качеству приобретений прошлому где были и Батчи, Манфред Угальде, Бителло, Хуниор Алонсо и другие», — заявил Сычев.

Он подчеркнул, что лучше всех из клубов в трансферное окно сработал «Краснодар». «Я далек от мнения, что нужно только опираться на цифры и количество игроков в оценке работы на трансферном рынке, я считаю нужно смотреть глубже. Тут нужно учитывать многие факторы. Продажа игроков, тоже одна из важных критериев, я имею ввиду переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» и покупки по соотношению цена-качество выглядят оптимально для точечного усиления команды под ту стратегию и философию, которую использует Мусаев и «Краснодар», — отметил Сычев.

Константин Генич

«Первое место отдаю Барко. На мой взгляд, его влияние на игру «Спартака» максимальное. Мало кто ожидал от Глушенкова такой прыти. Но он один из хороших игроков в «Зените», а Барко индивидуально меняет игру «Спартака» прямо на наших глазах — обострение, скорость принятия решений, умение работать корпусом и с мячом. Если мы говорим о летних трансферах, то Барко показывает себя ярче остальных. Второй в рейтинге — Глушенков.

Генич добавил, что «Зенит» купил хороших игроков этим летом. В их числе он назвал Лусиано, Волкова и Горшкова.

«В тройку я бы внес не самый очевидный вариант, Дмитрия Воробьева, который летом перешел из «Оренбурга» в «Локомотив». Им нужен был подвижный нападающий. В прошлом сезоне, когда Дзюба потерял место в составе, позицию девятки занимал Глушенков, но это место ему не подходило. Им нужен был нападающий. Летом «Локомотив» победил конкуренцию со стороны других клубов и приобрел этого футболиста. Как мы видим сейчас, он как влитой! Плюс конкуренция с Сулеймановым идет на благо», — заметил Генич.

Владислав Радимов

Радимов согласился с тезисом Генича, что Барко больше определяет игру «Спартака», чем Глушенков «Зенита». Однако на первое место он поставил новобранца действующих чемпионов России. «Я полностью согласен с тезисом, но если мы отмотаем назад до травмы Глушенкова, то это была феерия. Любой из опрошенных до травмы назвал бы лучшим Глушенкова. То что Барко определяет игру «Спартака» — вопросов нет, я об этом сказал. Но Глушенков так ярко влился в «Зенит», что по другому не скажешь. Я это говорю без клубных пристрастий», — отметил Радимов.

«На второе место я поставлю Барко. Это пол команды «Спартака» С ним и без него две разные команды», — сказал Радимов.

«На третьем месте Воробьев. Здорово пришелся ко двору. Помогает команде, показывает классное движение», — заключил бывший капитан «Зенита».

Юрий Семин

«Глушенкова ставлю на первое место. У него большой потенциал, хорошо завершает атаки, обладает хорошей обводкой. Этих качеств достаточно, чтобы быть лидером этого опроса. Барко я ставлю вторым. Плюсов, как мне кажется, у Глушенкова больше чем у остальных. Да и играл ярко», — сказал Семин.

На третье место специалист поставил центрального защитника «Краснодара» Диего Косту. «Коста очень своеобразный и цепкий игрок. Типичный латиноамериканский футболист с хорошими физическими данными. Выглядит хорошо», - подытожил Семин.

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