Новичок ЦСКА Пьянич извинился за заявления о матче против сборной России
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что готов извиниться за свой призыв отменить товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины в 2022 году. Слова футболиста приводит пресс-служба ЦСКА.
Команды должны были сыграть в ноябре 2022-го в Санкт-Петербурге, но ряд игроков сборной Боснии выступил против проведения встречи, и ее в итоге отменили. Пьянич, на тот момент игрок «Шарджи», заявлял, что «если все решили выступить против России, то мы тоже должны это сделать».
После объявления о переходе в ЦСКА Пьянич сказал, что «никогда ничего не говорил против России и российского футбола».
«Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. <...> В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно», — сказал полузащитник.
По его словам, он прекрасно понимает, «как устроена политика и как она влияет на спорт».
Ранее боснийский полузащитник играл за французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», испанскую «Барселону» и турецкий «Бешикташ».
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