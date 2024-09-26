Новичок ЦСКА Пьянич извинился за заявления о матче против сборной России

Пьянич после перехода в ЦСКА извинился за слова о матче Россия — Босния

В 2022 году, когда РФС договорился с боснийской федерацией о товарищеской игре, Пьянич выступил против. После перехода в ЦСКА полузащитник заявил, что ему жаль, если он кого-то обидел, и что он не говорил ничего против России

Миралем Пьянич (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что готов извиниться за свой призыв отменить товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины в 2022 году. Слова футболиста приводит пресс-служба ЦСКА.

Команды должны были сыграть в ноябре 2022-го в Санкт-Петербурге, но ряд игроков сборной Боснии выступил против проведения встречи, и ее в итоге отменили. Пьянич, на тот момент игрок «Шарджи», заявлял, что «если все решили выступить против России, то мы тоже должны это сделать».

После объявления о переходе в ЦСКА Пьянич сказал, что «никогда ничего не говорил против России и российского футбола».

«Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. <...> В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно», — сказал полузащитник.

По его словам, он прекрасно понимает, «как устроена политика и как она влияет на спорт».

Ранее боснийский полузащитник играл за французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», испанскую «Барселону» и турецкий «Бешикташ».