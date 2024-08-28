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В «Зените» опровергли информацию о скором переходе Соболева из «Спартака»

Глава «Зенита» опроверг информацию о скором переходе Соболева из «Спартака»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал неправдой информацию Георгия Черданцева о том, что петербургский клуб скоро объявит о подписании контракта с форвардом «Спартака»
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Информация о скором подписании «Зенитом» контракта с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым не соответствует действительности, заявил «РИА Новости» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что «Зенит» может в ближайшее время объявить о переходе Соболева.

«Неправда», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что переговоры между клубами о трансфере форварда не ведутся.

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева
Спорт
Александр Соболев

В начале июля «РБК Спорт» сообщал, что «Зенит» собирался купить Соболева максимум за €8 млн. «Спартак» такое предложение отклонил. С тех пор команды неоднократно опровергали информацию о возобновлении переговоров. При этом в конце июля Соболева отстранили от тренировок «Спартака».

Соболеву 27 лет, в прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал девять передач в 34 матчах за «красно-белых», а в этом сезоне сыграл только в первом туре РПЛ.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Соболев ФК Спартак Москва ФК Зенит Александр Медведев
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