В «Зените» опровергли информацию о скором переходе Соболева из «Спартака»
Информация о скором подписании «Зенитом» контракта с нападающим московского «Спартака» Александром Соболевым не соответствует действительности, заявил «РИА Новости» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что «Зенит» может в ближайшее время объявить о переходе Соболева.
«Неправда», — сказал Медведев.
Он также подчеркнул, что переговоры между клубами о трансфере форварда не ведутся.
В начале июля «РБК Спорт» сообщал, что «Зенит» собирался купить Соболева максимум за €8 млн. «Спартак» такое предложение отклонил. С тех пор команды неоднократно опровергали информацию о возобновлении переговоров. При этом в конце июля Соболева отстранили от тренировок «Спартака».
Соболеву 27 лет, в прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал девять передач в 34 матчах за «красно-белых», а в этом сезоне сыграл только в первом туре РПЛ.
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