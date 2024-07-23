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«Спартак» отстранил Соболева от тренировок

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок с основным составом
Спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал сообщил, что нападающий был отстранен от тренировок с первой командой. Причину такого решения он не назвал
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок со «Спартаком». Об этом заявил спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал, которого цитирует пресс-служба клуба.

«По решению клуба Александр Соболев отстранен от тренировок с первой командой», — сказал Амарал.

Соболев 21 июля вышел в основном составе в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:2) и был заменен на 67-й минуте.

«Спартак» отказался продавать Соболева в «Зенит» за €8 млн
Спорт
Александр Соболев&nbsp;

В начале июля «РБК Спорт» сообщал, что петербургский «Зенит» собирался купить Соболева максимум за €8 млн. «Спартак» такое предложение отклонил. Отмечалось, что стороны продолжают переговоры, но «красно-белые» могут в одностороннем порядке выйти из сделки, если посчитают ее невыгодной.

Ранее 23 июля телеграм-канал «Мутко против» написал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил игрокам, что 27-летний Соболев уходит из клуба. При этом два источника «РБК Спорт», знакомых с ситуацией, сообщили, что «Зенит» не делал нового предложения о покупке нападающего «Спартака».

Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году, перейдя из самарских «Крыльев Советов». С тех пор он был основным нападающим клуба, сыграв 140 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Александр Соболев
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