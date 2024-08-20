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Эксклюзив

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева

Владельцы «Спартака» и «Зенита» дали клубам добро на проведение переговоров о трансфере Александра Соболева. Источники допустили, что переход может состояться до конца трансферного окна
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

«Зенит» и «Спартак» не могут договориться о сумме трансфера игрока москвичей Александра Соболева, сообщили «РБК Спорт» три источника, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, клубы получили добро на проведение переговоров со стороны своих владельцев — ЛУКОЙЛа и «Газпрома». Источники подчеркнули, что трансферы между клубами возможны только после визирования со стороны владельцев.

Теперь «Спартак» и «Зенит» вновь обсуждают трансфер игрока. По их словам, переговоры проходят сложно, но собеседники отмечают, что у сделки есть шансы состояться. При этом они уточнили, что московский клуб не намерен отпускать игрока, если сочтет недостаточной сумму перехода. В «Зените» же пока не хотят платить больше €8 млн, от которых «Спартак» отказался в июле. Сам футболист желает продолжить карьеру в «Зените», переговоры идут, отмечают источники «РБК Спорт».

Ранее источник «РИА Новости» сообщил, что президент клуба Алексей Миллер еще не принял решения о необходимости трансфера Соболева, но и не дал команды правлению клуба свернуть переговоры. Собеседники «РБК Спорт» отвергли эти данные.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Зенит» и «Спартак».

В начале июля источники «РБК Спорт» рассказали о провале переговоров между «Зенитом» и «Спартаком» по поводу трансфера Соболева. Тогда «красно-белые» отклонили предложение петербуржцев — €8 млн. 23 июля телеграм-канал «Мутко против» написал, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович объявил игрокам, что Соболев уходит из клуба. При этом два источника «РБК Спорт», знакомых с ситуацией, сообщили, что «Зенит» не делал нового предложения о покупке нападающего «Спартака».

Уже после первого тура чемпионата, в котором «Спартак» с участием Соболева проиграл на выезде «Оренбургу», нападающий был отстранен от тренировок с первой командой. Объявивший это решение спортивный директор клуба Томаш Амарал объяснять причины случившегося не стал. После этого Соболев тренировался отдельно от команды и не сыграл ни одной минуты за «Спартак»

Еще в июне «РБК Спорт» писал, что сумма отступных при покупке Соболева для российских клубов прописана как €30 млн при зарплате €2 млн в год. Такие же данные приводил журналист Иван Карпов. Однако несколько футбольных агентов в разговоре с «РБК Спорт» назвали эту сумму завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно €10 млн.

По итогам сезонов 2020/21 и 2021/22 Соболев стал лучшим бомбардиром команды с 15 голами. В сезоне 2022/23 он тоже забил 15 мячей, но уступил звание лучшего бомбардира клуба Квинси Промесу (25). А в прошедшем сезоне вновь стал самым результативным игроком команды с десятью голами. В составе сборной России забил шесть голов в 14 матчах.

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