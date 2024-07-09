«Спартак» отказался продавать Соболева в «Зенит» за €8 млн

Источники «РБК Спорт» рассказали, что клубы продолжат переговоры. Они отметили, что «Зенит» настаивает на том, что не хочет платить больше €8 млн

Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Московский «Спартак» отверг предложение «Зенита» по приобретению форварда Александра Соболева в размере €8 млн, стороны продолжат переговоры. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом сделки.

По их словам «Зенит» неоднократно отмечал в ходе торгов, что не намерен платить за игрока больше €8 млн. Однако «Спартак» это предложение не устраивает, и переговоры продолжаются. При этом источники «РБК Спорт» не исключили, что «красно-белые» в одностороннем порядке могу выйти из сделки, если посчитают ее для себя невыгодной.

Собеседники «РБК Спорт» рассказали, что «Зенит» предварительно договорился с агентами Соболева о личном контракте. По нему форвард будет зарабатывать в новом клубе не менее €2,5 млн, но не превысит €2,8 млн. Также предусмотрен подписной бонус, сумму которого источники не сообщили, но он составит не менее €1 млн. Источник «РБК Спорт», знакомый с зарплатами футболистов «Зенита», отмечает, что в клубе ни один россиянин пока не зарабатывает в год €2,5 млн. В случае перехода он станет самым высокооплачиваемым российским футболистом команды.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак», «Зенит», а также к агенту футболиста Павлу Андрееву.

Во вторник портал «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» договорился о приобретении Соболева. По данным портала, сумма трансфера составит €10 млн, с учетом бонусов — €12 млн. «РИА Новости» сообщили, что «Зенит» также согласовал с Соболевым условия контракта.

В июне «РБК Спорт» писал, что сумма отступных при покупке Соболева для российских клубов прописана €30 млн при зарплате €2 млн в год. Однако несколько футбольных агентов в разговоре с РБК назвали эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно €10 млн.

Соболев стал игроком «Спартака» в 2020 году, перейдя из самарских «Крыльев Советов» примерно за €5 млн. С тех пор он стал основным нападающим клуба, сыграв 139 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.

За последние годы случалось несколько громких переходов футболистов из «Спартака» в «Зенит». Так, в 2015 году форвард сборной России Артем Дзюба, не договорившись с клубом о новом контракте, перешел в «Зенит» на правах свободного агента и выиграл с командой все внутренние трофеи. Похожим образом в 2022 году в петербургский клуб перешел полузащитник Зелимхан Бакаев, сейчас выступающий в ОАЭ на правах аренды за клуб «Аль-Вахда».