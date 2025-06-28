Марио Фернандес получил травму и покинул «Торпедо», где был на просмотре
Бывший защитник сборной России Марио Фернандес, который был на просмотре в московском «Торпедо», получил травму и покинул команду. Об этом 34-летний футболист рассказал «Чемпионату».
«Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займет три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни», — сказал Фернандес.
По словам Фернандеса, сейчас он будет восстанавливаться. «А дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде», — добавил футболист.
Фернандес был на просмотре в «Торпедо» с 18 июня.
«Торпедо» по итогам сезона вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) через два года после вылета.
Фернандес последний раз выходил на поле 13 марта 2024 года в кубковом матче за «Зенит». Летом прошлого года футболист покинул петербургский клуб, новую команду он до сих пор не нашел. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев говорил, что защитник мечтал вернуться на прежний уровень, но проблемы со здоровьем не позволили этого сделать. В мае 2025-го бразилец заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.
Фернандес до 2022 года выступал за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России. Футболист приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал на родину в Бразилию. Летом 2023-го игрока ждали в ЦСКА, но он в итоге оказался в «Зените».
Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов.
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