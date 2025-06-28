 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Ботафого РЖ 1 2,2 x 3,05 2 3,95 Футбол Клубный ЧМ. США Бенфика Челси 1 3,6 x 3,5 2 2,17 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Интер Майами 1 1,2 x 6,8 2 12,5 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Бавария 1 5 x 4,05 2 1,65 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,7 x 3,65 2 5,3 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 5,6 2 9 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,65 x 3,85 2 5,5 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,77 x 3,7 2 4,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 65 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,38 x 60 2 3,15 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,07 x 28 2 8,7 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Марио Фернандес получил травму и покинул «Торпедо», где был на просмотре

Бывший защитник сборной России, который до сих пор не нашел новую команду после ухода из «Зенита» в прошлом году, тренировался в «Торпедо» с 18 июня, но получил травму бедра и вскоре вернется в Бразилию
Марио Фернандес
Марио Фернандес (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес, который был на просмотре в московском «Торпедо», получил травму и покинул команду. Об этом 34-летний футболист рассказал «Чемпионату».

«Я получил травму бедра на тренировке и возвращаюсь в Бразилию. Думаю, восстановление займет три недели. Грустно, что так получилось, но это часть жизни», — сказал Фернандес.

По словам Фернандеса, сейчас он будет восстанавливаться. «А дальше посмотрим, что будет. Я хотел бы поблагодарить клуб «Торпедо» за возможность провести это время в команде», — добавил футболист.

Фернандес был на просмотре в «Торпедо» с 18 июня.

«Торпедо» по итогам сезона вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) через два года после вылета.

Фернандес последний раз выходил на поле 13 марта 2024 года в кубковом матче за «Зенит». Летом прошлого года футболист покинул петербургский клуб, новую команду он до сих пор не нашел. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев говорил, что защитник мечтал вернуться на прежний уровень, но проблемы со здоровьем не позволили этого сделать. В мае 2025-го бразилец заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.

Фернандес до 2022 года выступал за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России. Футболист приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал на родину в Бразилию. Летом 2023-го игрока ждали в ЦСКА, но он в итоге оказался в «Зените».

Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Марио Фернандес ФК Торпедо Москва
Материалы по теме
Не игравший больше года Марио Фернандес приехал на просмотр в «Торпедо»
Спорт
«Торпедо» назначило нового гендиректора вместо арестованного за взятку
Спорт
Судья отказался сдавать матч. Что важно знать об арестах в «Торпедо»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
В Калининграде обезвредили авиабомбу времен Второй мировой Общество, 11:46
Мосбиржа сообщила о росте доли дружественных нерезидентов на торгах Инвестиции, 11:40
Марио Фернандес получил травму и покинул «Торпедо», где был на просмотре Спорт, 11:27
Баку призвал Москву расследовать задержания азербайджанцев на Урале Политика, 11:13
Президент Польши Дуда приехал в Киев Политика, 11:10
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Российский боец вышел в финал Гран-при PFL в тяжелом весе Спорт, 11:03
В Госдуме сообщили об удвоении выплат на ипотеку многодетным семьям Финансы, 11:00
«Жесткость» неэффективна. 5 советов для эмпатичного лидера — MIT SloanПодписка на РБК, 10:52
CNN узнал, почему США не атаковали один из объектов Ирана при помощи бомб Политика, 10:38
Сколько заработает Криштиану Роналду по новому рекордному контракту Спорт, 10:31
Россиянин по прозвищу Пельмень лишился титула лиги главы UFC по пощечинам Спорт, 10:30
В Госдуме назвали условие для «оживления YouTube» Технологии и медиа, 10:22