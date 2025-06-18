Не игравший больше года Марио Фернандес приехал на просмотр в «Торпедо»

Бывший защитник сборной России, который до сих пор не нашел новую команду после ухода из «Зенита» в прошлом году, тренируется с московским клубом, который вернулся в РПЛ

Марио Фернандес (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес тренируется с «Торпедо», сообщили «Чемпионату» в пресс-службе московского клуба.

Ранее 18 июня «РБ Спорт» сообщал, что 34-летний футболист прилетел в «Торпедо» на просмотр, и, если все пройдет удачно, клуб предложит ему однолетний контракт.

«Торпедо» по итогам сезона вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ) через два года после вылета.

Фернандес последний раз выходил на поле 13 марта 2024 года в кубковом матче за «Зенит». Летом прошлого года футболист покинул петербургский клуб, новую команду он до сих пор не нашел. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев говорил, что защитник мечтал вернуться на прежний уровень, но проблемы со здоровьем не позволили этого сделать. В мае 2025-го бразилец заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.

Фернандес до 2022 года выступал за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России. Футболист приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал на родину в Бразилию. Летом 2023-го игрока ждали в ЦСКА, но он в итоге оказался в «Зените».

Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов.