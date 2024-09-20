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Глава «Зенита» объяснил медицинскими показаниями уход Марио Фернандеса

Глава «Зенита» Медведев объяснил медицинскими показаниями уход Марио Фернандеса
Александр Медведев рассказал, что защитник мечтал вернуться на прежний уровень, но проблемы со здоровьем не позволили этого сделать
Марио Фернандес
Марио Фернандес (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» не продлил контракт с экс-защитником сборной России Марио Фернандесом из-за медицинских показаний игрока, заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев, которого цитирует «Чемпионат».

«Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но, к сожалению, по медицинским показаниям этого не произошло», — сказал Медведев.

Марио Фернандес спустя год покинул «Зенит»
Спорт
Марио Фернандес

Фернандес до 2022 года выступал за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России. Футболист приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал на родину. Летом 2023-го игрока ждали в ЦСКА, но он в итоге оказался в «Зените».

Бразилец сыграл за петербургскую команду 18 матчей и в июле этого года покинул команду. Агент защитника Жорже Машаду говорил, что стороны не договорились по финансам.

Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов.

Новый клуб 34-летний Фернандес пока не нашел.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Медведев ФК Зенит Марио Фернандес
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