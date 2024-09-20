Глава «Зенита» объяснил медицинскими показаниями уход Марио Фернандеса

Александр Медведев рассказал, что защитник мечтал вернуться на прежний уровень, но проблемы со здоровьем не позволили этого сделать

Марио Фернандес (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» не продлил контракт с экс-защитником сборной России Марио Фернандесом из-за медицинских показаний игрока, заявил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев, которого цитирует «Чемпионат».

«Мы все надеялись, что травма позволит ему вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал, работал в три раза больше, чем работают все остальные. У него была мечта вернуться на прежний уровень. Мы были готовы продлить с ним контракт, но, к сожалению, по медицинским показаниям этого не произошло», — сказал Медведев.

Фернандес до 2022 года выступал за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России. Футболист приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал на родину. Летом 2023-го игрока ждали в ЦСКА, но он в итоге оказался в «Зените».

Бразилец сыграл за петербургскую команду 18 матчей и в июле этого года покинул команду. Агент защитника Жорже Машаду говорил, что стороны не договорились по финансам.

Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов.

Новый клуб 34-летний Фернандес пока не нашел.