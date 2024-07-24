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Марио Фернандес спустя год покинул «Зенит»

Экс-футболист сборной России Марио Фернандес покинул «Зенит»
Фернандес стал игроком «Зенита» прошлым летом и провел только 18 матчей за команду. Агент футболиста говорил, что стороны не договорились по деньгам
Марио Фернандес
Марио Фернандес (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» объявил об уходе из команды 33-летнего защитника Марио Фернандеса.

«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.

23 июля «РБ Спорт» со ссылкой на источники сообщил, что клуб решил расстаться с игроком, поскольку его физическое состояние не позволяет ему играть на прежнем уровне.

Агент защитника Жорже Машаду заявил, что стороны не договорились по финансам.

Бразилец сыграл за петербургскую команду 18 матчей.

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Марио Фернандес

Фернандес до 2022 года выступал за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России. Футболист приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал на родину. Летом 2023-го игрока ждали в ЦСКА, но он в итоге оказался в «Зените».

Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит Марио Фернандес
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