Марио Фернандес спустя год покинул «Зенит»
Петербургский «Зенит» объявил об уходе из команды 33-летнего защитника Марио Фернандеса.
«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества», — говорится в сообщении пресс-службы.
23 июля «РБ Спорт» со ссылкой на источники сообщил, что клуб решил расстаться с игроком, поскольку его физическое состояние не позволяет ему играть на прежнем уровне.
Агент защитника Жорже Машаду заявил, что стороны не договорились по финансам.
Бразилец сыграл за петербургскую команду 18 матчей.
Фернандес до 2022 года выступал за ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России. Футболист приостановил контракт с армейцами из-за усталости и уехал на родину. Летом 2023-го игрока ждали в ЦСКА, но он в итоге оказался в «Зените».
Фернандес в 2016 году получил российское гражданство и сыграл за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов.
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