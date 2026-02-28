Операция США против Ирана

В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за операции против Ирана

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана

Alexander Hassenstein / Getty Images

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Входит в сюжеты
В этой статье

Все запланированные спортивные мероприятия в Израиле отмены до особого распоряжения в связи с началом вооруженного конфликта с Ираном. Об этом в соцсети Х сообщило Министерство спорта и культуры Израиля

«На основании оценки ситуации командование тыла приняло решение изменить инструкции. <...> В настоящее время все игры, спортивные и культурные мероприятия отменены до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Израильских футбольных лиг (IPFL) объявила об отмене матчей.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны.

В ожидании ответных ударов Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации, а также запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах.

ЦАХАЛ дважды объявляла, что по Израилю выпущены ракеты со стороны Ирана. Незадолго до 12:00 мск первые взрывы раздались в Иерусалиме.

Авторы
Теги
Иван Витченко
ИзраильИран