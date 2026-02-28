В Израиле из-за операции против Ирана отменили футбольные матчи

В субботу США и Израиль начали военную операцию против Ирана

Фото: Ian Walton / Getty Images

Запланированные на 28 февраля матчи чемпионата Израиля по футболу не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба Израильских футбольных лиг (IPFL) в соцсети Х.

«В связи с указаниями командования тыла, сегодняшние игры не состоятся», — говорится в сообщении.

В этот день были запланированы пять матчей высшего дивизиона чемпионата страны. Новые даты их проведения пока не названы.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по территории страны.

В ожидании ответных ударов Израиль полностью закрыл свое воздушное пространство. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации, а также запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах. Незадолго до 12:00 мск первые взрывы раздались в Иерусалиме.