Операция США против Ирана

Иран начал ответную атаку на Израиль

КСИР объявил о начале первой волны масштабных ракетных и беспилотных атак по Израилю. Ранее США и Израиль нанесли удар по Ирану

Itai Ron / Reuters

Израильские солдаты перевозят пациента на крытую парковку медицинского центра Сураски (Ичилов) в Тель-Авиве (Фото: Itai Ron / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что «некоторое время назад» обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана. В связи с этим граждан просят пройти в укрытия. Корпус стражей исламской революции объявил о начале «первой волны массированных ракетных и беспилотных ударов» по Израилю, передает Fars.

«Оборонительные системы работают для предотвращения угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Менее чем через 15 минут ЦАХАЛ сообщила о новом запуске ракет в сторону Израиля. «В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы», — добавили израильские военные.

Иранское агентство Nour News написало о «десятках баллистических ракет», выпущенных по Израилю. 

Утром Израиль и США начали атаку на Иран. Источники Times of Israel, а также собеседники WSJ, знакомые с вопросом, говорят, что США и Израиль ожидают, что атака продлится несколько дней. Источник WSJ рассказал, что американские удары наносятся по военным объектам, чтобы ослабить возможности Тегерана для ответной атаки.

