ЦАХАЛ сообщила о повторном запуске ракет Ираном

Иран повторно запустил ракеты по Израилю, сообщила ЦАХАЛ в соцсети X.

«В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы», — добавили израильские военные.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также объявляла, что «некоторое время назад» были обнаружены ракеты, выпущенные из Ирана.

Иранское агентство Nour News сообщало о «десятках баллистических ракет», выпущенных по Израилю.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заявил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Кроме того, Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».