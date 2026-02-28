Операция США против Ирана

ЦАХАЛ сообщила о повторном запуске ракет Ираном

Входит в сюжеты
Операция США против Ирана
Война Израиля и Ирана
Война Израиля и Ирана
В этой статье

Иран повторно запустил ракеты по Израилю, сообщила ЦАХАЛ в соцсети X.

«В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы», — добавили израильские военные.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также объявляла, что «некоторое время назад» были обнаружены ракеты, выпущенные из Ирана.

Иранское агентство Nour News сообщало о «десятках баллистических ракет», выпущенных по Израилю.

Утром 28 февраля Израиль объявил о «превентивном ударе» по Ирану. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничения, в том числе запрет на собрания, занятия в школах и работу в офисах (за исключением основных секторов).

Позже Трамп сообщил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана. Он заявил, что действия государства представляли прямую угрозу Соединенным Штатам, американским войскам, военным базам за рубежом и союзникам государства по всему миру. Кроме того, Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, поскольку «бомбы будут падать везде».

Читайте РБК в Telegram.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
ИранИзраильСШАУдарыЦАХАЛ