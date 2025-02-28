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Третий бой Бивола и Бетербиева запланировали провести до конца 2025 года

Представитель Дмитрия Бивола, абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, заявил, что поединок планируется провести в Эр-Рияде
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Третий бой россиянина Дмитрия Бивола, абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, против соотечественника Артура Бетербиева планируется провести в Эр-Рияде до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил представитель Бивола.

Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В первом поединке в октябре 2024 года победу одержал Бетербиев — также раздельным решением судей.

«Третий бой планируется провести до конца года в Эр-Рияде», — сказал собеседник агентства.

В команде Бивола заявили, что боксеру не грозит потеря чемпионского пояса
Спорт
Дмитрий Бивол

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев ранее предложил провести третий бой Бивола и Бетербиева в «Лужниках».

При этом накануне Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что Бивол должен провести следующий бой против обязательного претендента — американца Дэвида Бенавидеса.

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Иван Витченко Иван Витченко
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