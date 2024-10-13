Бетербиев победил Бивола и стал первым абсолютным чемпионом в новой эре

Оба боксера заработали по $10 млн в качестве гонорара. Итоговые выплаты увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Andrew Boyers / Reuters)

Россиянин Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе.

Поединок в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом 114—114, 115—113, 116 —112.

Оба боксера заработали по $10 млн в качестве гонорара. Итоговые выплаты увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого боя ему достался пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел Бивол.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетербиев и Бивол из-за запрета российской символики тоже выступил под флагами других стран.

На данный момент в мире бокса два действующих абсолютных чемпиона. Помимо Бетербиева, этим титулом обладает Наоя Иноуэ во второй легчайшей категории.

Бетерибев не проиграл ни одного боя за на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа и 21 бое, при этом прошлые поединке он неизменно завершал досрочно.

Бивол потерпел первое поражение. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 нокаутом) и поражение.