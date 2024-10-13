 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бетербиев победил Бивола и стал первым абсолютным чемпионом в новой эре

Оба боксера заработали по $10 млн в качестве гонорара. Итоговые выплаты увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Andrew Boyers / Reuters)

Россиянин Артур Бетербиев победил соотечественника Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона по боксу в полутяжелом весе.

Поединок в Эр-Рияде завершился решением судей со счетом 114—114, 115—113, 116 —112.

Оба боксера заработали по $10 млн в качестве гонорара. Итоговые выплаты  увеличатся за счет бонусов, в которые входит процент от продажи платных трансляций.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого боя ему достался пояс суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владел Бивол.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года, когда от титула отказался американец Рой Джонс из-за перехода в тяжелый вес. При этом Бетерибев стал первым абсолютным чемпионом мира в этом весе в эру четырех поясов. В истории же России был только один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который выступал под флагом Австралии.

Бетербиев и Бивол из-за запрета российской символики тоже выступил под флагами других стран.

На данный момент в мире бокса два действующих абсолютных чемпиона. Помимо Бетербиева, этим титулом обладает Наоя Иноуэ во второй легчайшей категории.

Бетерибев не проиграл ни одного боя за на профессиональном ринге. На счету россиянина 21 победа и 21 бое, при этом прошлые поединке он неизменно завершал досрочно.

Бивол потерпел первое поражение. На счету 33-летнего россиянина 23 победы (13 нокаутом) и поражение.

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
Материалы по теме
Леннокс Льюис спрогнозировал победу Бетербиева над Биволом нокаутом
Спорт
Легенды бокса назвали фаворита боя за титул между Биволом и Бетербиевым
Спорт
Бетербиев против Бивола: российские боксеры проведут главный бой года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Times of Israel узнала, что США обсуждают передачу Израилю ПРО THAADПолитика, 02:43
Bild узнал, что Берлин больше не поставит Украине крупную военную техникуПолитика, 02:31
Путин призвал внедрять в АПК отечественные технологии и оборудованиеПолитика, 01:57
Бетербиев победил Бивола и стал первым абсолютным чемпионом в новой эреСпорт, 01:52
Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. Онлайн главного боя годаСпорт, 01:48
DM узнала позицию Карла III о выходе Австралии из-под британской короныПолитика, 01:34
Захарова прокомментировала видео МИД Испании, на которое попала МоскваПолитика, 01:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Совбезе Армении допустили переход от пшеницы к рисуЭкономика, 01:00
В Черкассах военкомы устроили облаву на концерте комикаПолитика, 00:50
Актер Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля в ПетербургеОбщество, 00:18
Кадыров показал кадры построения «Ахмата» с участием сына в Ахмат-ЮртеПолитика, 00:12
Спиртовому заводу крупнейшего производителя водки приостановили лицензиюБизнес, 00:00
Экс-премьера Венгрии оштрафовали на $38 тыс. за оскорбление ОрбанаПолитика, 12 окт, 23:56
Эрдоган призвал Россию и Иран принять меры по защите Сирии от ИзраиляПолитика, 12 окт, 23:48