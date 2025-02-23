Кремлев предложил провести третий бой Бивола и Бетербиева в «Лужниках»

Глава IBA считает, что третий чемпионский поединок между лучшими боксерами в полутяжелом весе может собрать стотысячную аудиторию в «Лужниках». Оба боксера заявили о готовности провести еще один бой

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым нужно провести в московских «Лужниках», заявил в телеграм-канале президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

«Сколько бы это ни стоило, мы заберем этот матч-реванш в Москву», — сказал Кремлев, отметив, что бой может пройти при стотысячной аудитории.

По словам Кремлева, он готов начать переговоры.

Бивол в ночь на 23 февраля в Эр-Рияде победил Бетербиева раздельным решением судей в бою-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Бетербиев после проигрыша заявил, что хотел бы провести еще один поединок. Бивол сказал, что готов к любому вызову, но ему надо отдохнуть и залечить травмы.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что «было бы круто» провести третий бой Бивола и Бетербиева в Москве. «Российские болельщики будут только рады, если это событие произойдет в нашей стране. Настрой Бивола и Бетербиева на третий бой говорит о том, что они будут биться, пока это выгодно обоим», — сказал Свищев Vseprosport.

Вместимость Большой спортивной арены «Лужники» после реконструкции к чемпионату мира 2018 года превышает 80 тыс. зрителей.