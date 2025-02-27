WBC обязал Бивола провести следующий бой не с Бетербиевым

В WBC заявили, что после двух поединков с Бетербиевым Бивол должен защитить титул против обязательного претендента Бенавидеса, у которого 30 побед в 30 боях

Дэвид Бенавидес (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол должен провести следующий бой против обязательного претендента Дэвида Бенавидеса, сообщается на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

Глава WBC Маурисио Сулейман после победы Бивола над Артуром Бетербиевым 23 февраля, комментируя возможность третьего боя между россиянами, говорил «Матч ТВ», что обязательным претендентом на титул по линии организации является Бенавидес, а также что WBC и так уже разрешил Биволу и Бетербиеву дважды разыграть пояс.

Бенавидесу 28 лет, он выиграл все 30 боев на профессиональном ринге, в том числе 24 нокаутом. В последнем поединке 1 февраля он победил кубинца Дэвида Морреля, защитил титул временного чемпиона WBC и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA.

Бивол и Бетербиев после второго боя заявляли о готовности провести еще один поединок.