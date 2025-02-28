ТАСС: в команде Бивола заявили, что боксеру не грозит потеря чемпионского пояса

В команде Бивола заявили, что боксеру не грозит потеря чемпионского пояса

Ранее WBC обязал россиянина провести следующий бой с Дэвидом Бенавидесом. Организация имеет право лишить его титула в случае отказа. В команде Бивола заявили, что лишение титулов «уже совсем крайняя мера» и сейчас идут переговоры

Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Россиянину Дмитрию Биволу, абсолютному чемпиону мира по боксу в полутяжелом весе, не грозит лишение каких-либо титулов, заявили ТАСС в команде спортсмена.

Накануне Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что Бивол должен провести следующий бой против обязательного претендента — американца Дэвида Бенавидеса. WBC имеет право лишить Бивола титула в случае отказа от этого боя.

«Сейчас идут переговоры, лишение титулов — это уже совсем крайняя мера. Дмитрию она сейчас не грозит», — сказал собеседник агентства.

Менеджер россиянина Вадим Корнилов отметил, что Бивол не планирует проводить следующий поединок против Бенавидеса. «Я предполагаю, что все-таки следующим боем будет третий поединок против Бетербиева», — сказал Корнилов ТАСС.

Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).