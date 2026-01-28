 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Баскетбольный «Зенит» уволил главного тренера и его помощников

Баскетбольный «Зенит» уволил Александера Секулича и двух его помощников
Ранее «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. Глава клуба объяснил это тем, что невозможно совмещать посты в клубе и сборной
Александер Секулич&nbsp;
Александер Секулич  (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Баскетбольный клуб «Зенит» расторг контракт со словенским тренером Александером Секуличем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Также соглашение было расторгнуто с его помощниками Юрицей Жужей и Йернеем Валентинчичем.

Ранее, 20 января, «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. 23 января и.о. был назначен тренер сборной Белоруссии Ростислав Вергун.

Председатель совета директоров клуба Александр Медведев объяснил отстранение 47-летнего тренера, указав на невозможность совмещать посты в клубе и сборной Словении.

Секулич возглавил «Зенит» в июне 2025 года. С 2020 года он является главным тренером сборной Словении. В России он также тренировал «Локомотив-Кубань» в 2022–2024 годах. При словенском специалисте краснодарцы во второй раз в своей истории дошли до финала Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/23, а также завоевали серебро в Суперкубке 2023 года.

«Зенит» идет на четвертом месте Единой лиги ВТБ, одержав 15 побед при девяти поражениях.

Авторы
Теги
Рената Утяева
БК Зенит Баскетбол Единая лига ВТБ
