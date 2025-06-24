Баскетбольный «Зенит» назвал нового главного тренера

Тренер сборной Словении Александер Секулич возглавил петербургский клуб

Фото: bc-zenit.com

Словенец Александер Секулич возглавил «Зенит». Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан на сезон 2025/26 с возможностью продления по схеме «1+1».

На этом посту Секулич сменил испанца Чави Паскуаля, который покинул «Зенит» после окончания контракта.

В прошедшем сезоне Паскуаль во второй раз в истории привел петербуржцев к победе в регулярном чемпионате, установил рекорд Единой лиги ВТБ по беспроигрышной серии (25 побед подряд), но в финале плей-офф «Зенит» уступил ЦСКА.

В России Секулич известен по работе в «Локомотиве» (Кубань) в 2022–2024 годах. При словенском специалисте краснодарцы во второй раз в своей истории дошли до финала Единой лиги ВТБ в сезоне 2022/23, а также завоевали серебро в Суперкубке 2023 года.

С 2020-го Секулич возглавляет сборную Словении. Под его руководством национальная команда впервые квалифицировалась на Олимпиаду и сразу же дошла до полуфинала на Играх в Токио. Кроме того, вместе со словенской сборной он стал чемпионом Европы 2017 года в роли ассистента.