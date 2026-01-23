Тренер сборной Белоруссии временно возглавил баскетбольный «Зенит»

Экс-тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун подписал контракт до конца сезона 2025/26

Ростислав Вергун (Фото: bc-zenit.com)

Ростислав Вергун вошел в штаб «Зенита» на должность ассистента и временно будет исполнять обязанности главного тренера. Об этом сообщается на сайте петербургского баскетбольного клуба.

Контракт с 43-летним белорусским специалистом рассчитан до конца сезона.

«Зенит» 20 января объявил об уходе словенца Александера Секулича. С тех пор Максим Учайкин временно исполнял обязанности главного тренера.

Последней клубной командой в карьере Вергуна был екатеринбургский «Уралмаш». Белорусский специалист возглавил клуб в декабре 2023 года и за два года дважды выводил его в плей-офф Единой лиги ВТБ, а в сезоне 2024/25 «Уралмаш» впервые в своей истории выиграл Кубок России.

Кроме того, с 2019 года Вергун возглавляет сборную Белоруссии.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 14 победами и восемью поражениями. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат, но в финале плей-офф уступил ЦСКА.