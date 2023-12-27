«Авангард» подписал контракт с призером Олимпиады из Словакии

Томаш Юрчо начал сезон в «Давосе», но решил вернуться в КХЛ, подписав контракт с «Авангардом» до конца апреля. В клубе рассчитывают, что словак усилит второе звено и будет играть в большинстве

Томаш Юрчо (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в составе сборной Словакии Томаш Юрчо стал игроком омского «Авангарда», сообщается на сайте клуба КХЛ.

Контракт с 30-летним нападающим, который в этом сезоне выступал за швейцарский «Давос», рассчитан до апреля.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что Юрчо должен усилить второе звено и вторую бригаду большинства.

Юрчо участвовал в Олимпиаде в Сочи и трех чемпионатах мира, играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго», «Эдмонтон» и «Вегас», а в КХЛ в предыдущие сезоны — за «Барыс» и «Куньлунь».

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, уступая по дополнительным показателям магнитогорскому «Металлургу».

Следующий матч в КХЛ омичи сыграют 28 декабря с «Барысом». Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу «Авангарда» в основное время с коэффициентом 1,75, на победу «Барыса» — с коэффициентом 4,20.