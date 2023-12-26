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Один из лидеров КХЛ обменял призера молодежного чемпионата мира

Лидер КХЛ «Металлург» обменял в «Трактор» защитника Дронова
Григорий Дронов, который провел восемь сезонов в составе «Металлурга», перешел в «Трактор» в обмен на голкипера Никиту Подскребалина
Григорий Дронов
Григорий Дронов (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

«Металлург» обменял защитника Григория Дронова в челябинский «Трактор». Об этом сообщается на сайте магнитогорского клуба КХЛ.

Взамен «Металлург» получил вратаря Никиту Подскребалина, с которым заключен контракт до конца сезона 2023/24.

25-летний Дронов в нынешнем сезоне, который был для него восьмым в составе «Металлурга», провел 28 матчей и набрал 8 (3+5) очков.

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Он является бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2017). В октябре прошлого года пробовал свои силы в системе клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», но вскоре вернулся в Магнитогорск. В розыгрыше Кубка Гагарина-2022 Дронов с командой играл в финале и по его итогам стал вторым бомбардиром турнира среди игроков обороны.

25-летний Подскребалин в текущем сезоне дебютировал в КХЛ, проведя восемь матчей за «Трактор». В активе голкипера пять побед при 92.6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,02.

«Металлург» сейчас занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 43 матчах. «Трактор» расположился на пятой строчке с 51 очком в 43 встречах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Трактор
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