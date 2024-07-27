Австралия вышла в лидеры медального зачета Олимпиады после первого дня
Сборная Австралии вышла в лидеры медального зачета Олимпиады в Париже после первого соревновательного дня.
Австралийские спортсмены завоевали три золотые медали и две серебряные. Победили велогонщица Грейс Браун («разделка»), пловчиха Ариарне Титмус (400 м вольным стилем), а также женская сборная по плаванию в эстафете 4х100 м вольным стилем. Вторыми были пловец Элайджа Уиннингтон (400 м вольным стилем) и мужская эстафета 4х100 м вольным стилем.
Два золота и одну бронзу завоевала сборная Китая. На третьем месте команда США с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
Из российских спортсменов в первый день Олимпиады велогонщики Тамара Дронова и Глеб Сырица остались без наград в «разделке», пловец Евгений Сомов не вышел в финал на дистанции 100 м брассом, теннисист Даниил Медведев выиграл матч первого круга.
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