В США решили сократить финансирование WADA на фоне скандала
Палата представителей (нижняя палата) конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2025 год, и это не последний шаг, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Его заявление опубликовано на сайте USADA.
Глава WADA Витольд Банька ранее отказался присутствовать на слушаниях в конгрессе, на которых обсуждался в том числе скандал с 23 китайскими пловцами, которых всемирное агентство не наказало за положительные допинг-тесты. Банька при этом заявил, что USADA не хочет улучшать свою собственную систему работы.
«Как бы отчаянно они [WADA] ни пытались выставить это делом двух сверхдержав, реальность такова, что система WADA подвела китайских спортсменов, а также спортсменов со всего мира. Когда спонсирующие страны расследуют нецелевое использование долларов своих налогоплательщиков, это не политика, это называется подотчетностью», — заявил Тайгарт.
Он отметил, что руководству WADA «пора выйти из своей эхо-камеры и увидеть, что их стратегия запугивания и уклонения не работает».
Конфликт между WADA и USADA начался после того, как в апреле The New York Times написала о деле 23 китайских пловцов. Китайцы в начале 2021 года сдали положительные допинг-пробы на триметазидин, но WADA не стало оспаривать вердикт китайского агентства о случайном попадании препарата в организмы спортсменов.
Несколько из этих спортсменов выиграли медали, в том числе три золота, 11 человек из пойманных на триметазидине поедут на Игры в Париж.
В этом году взнос США в бюджет WADA составляет $3,6 млн — самая большая сумма среди всех стран мира.
Кадры с места пожара в Ярославской области
На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста
Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»
Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа
На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту
Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки
В Москве открыли первые Центры ментального здоровья
В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри
Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов
МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду
Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ