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В США решили сократить финансирование WADA на фоне скандала

Глава USADA: конгресс США урезал финансирование WADA на 2025 год, и это не конец
WADA в этом году должно получить от США $3,6 млн. Глава американского агентства заявил, что претензии к деятельности WADA из-за дела китайских пловцов — вопрос не политики, а целевого расходования средств
Трэвис Тайгарт
Трэвис Тайгарт (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Палата представителей (нижняя палата) конгресса США сократила финансирование Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2025 год, и это не последний шаг, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. Его заявление опубликовано на сайте USADA.

Глава WADA Витольд Банька ранее отказался присутствовать на слушаниях в конгрессе, на которых обсуждался в том числе скандал с 23 китайскими пловцами, которых всемирное агентство не наказало за положительные допинг-тесты. Банька при этом заявил, что USADA не хочет улучшать свою собственную систему работы.

«Как бы отчаянно они [WADA] ни пытались выставить это делом двух сверхдержав, реальность такова, что система WADA подвела китайских спортсменов, а также спортсменов со всего мира. Когда спонсирующие страны расследуют нецелевое использование долларов своих налогоплательщиков, это не политика, это называется подотчетностью», — заявил Тайгарт.

Он отметил, что руководству WADA «пора выйти из своей эхо-камеры и увидеть, что их стратегия запугивания и уклонения не работает».

Глава WADA обвинил в лицемерии Антидопинговое агентство США
Спорт
Витольд Банька

Конфликт между WADA и USADA начался после того, как в апреле The New York Times написала о деле 23 китайских пловцов. Китайцы в начале 2021 года сдали положительные допинг-пробы на триметазидин, но WADA не стало оспаривать вердикт китайского агентства о случайном попадании препарата в организмы спортсменов.

Несколько из этих спортсменов выиграли медали, в том числе три золота, 11 человек из пойманных на триметазидине поедут на Игры в Париж.

В этом году взнос США в бюджет WADA составляет $3,6 млн — самая большая сумма среди всех стран мира.

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