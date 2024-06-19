Китай включил в олимпийскую сборную 11 пловцов, пойманных на допинге

В Париж отправятся знаменитые спортсмены из КНР, которые ранее стали участниками скандала с употреблением триметазидина

Китайская пловчиха Чжан Юйфей (Фото: Global Look Prees )

Китай отправит на Олимпийские игры в Париже 11 пловцов, которые ранее были замешаны в крупном допинговом скандале. Об этом пишет The Japan Times.

В начале 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-пробы на препарат триметазидин, используемый при лечении сердечных заболеваний. При этом к спортсменам не были применены штрафные санкции, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло аргумент китайской стороны о том, что запрещенное вещество случайно попало в организмы пловцов.

Расследование, проведенное антидопинговым агентством КНР, показало, что спортсмены в незначительном количестве могли получить препарат вместе с продуктами в отеле, где они останавливались, — следы триметазидина обнаружили на кухне. В WADA не смогли опровергнуть аргументы китайцев, поэтому пловцам было разрешено выступить на Олимпиаде в Токио.

Данное решение вызвало резкую критику, особенно со стороны США. Также большое возмущение было обусловлено тем фактом, что об этом случае стало известно лишь после сообщений в СМИ, а не через официальные каналы.

Теперь в состав сборной Китая на Олимпийские игры в Париже вошли 11 из 23 пловцов, замешанных в допинг-скандале. Среди них: двукратная чемпионка игр в Токио Чжан Юйфей, золотой медалист Ван Шунь, а также многократный чемпион мира по брассу на дистанции 200 м Цинь Хайян.

В конце января 2024 года из-за триметазидина Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, лишив ее золота Олимпиады и чемпионата Европы. Согласно решению CAS, спортсменка не сможет принимать участие в официальных международных соревнованиях до декабря 2025 года.