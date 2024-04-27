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Глава МОК заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами

Глава МОК Томас Бах заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами
Томас Бах отметил, что на данный момент нет никаких причин, чтобы китайские пловцы не участвовали в Олимпиаде в Париже
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images for AB Inbev)

Международный олимпийский комитет (МОК) полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в деле о положительных пробах китайских пловцов, заявил AFP глава МОК Томас Бах.

«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, а также уверены, что WADA им следовало», — сказал Бах.

Он также рассказал, что узнал о ситуации с положительными результатами допинг-проб китайских пловцов из СМИ и в данный момент нет никаких причин, для того чтобы эти спортсмены не смогли выступить на Олимпиаде в Париже. «Если процедуры соблюдены, у них нет причин не присутствовать там», — отметил Бах.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы CHINADA о «бытовом загрязнении».

22 апреля WADA провело специальную пресс-конференцию, где объяснило, что не смогло бы оспорить вердикт CHINADA в Спортивном арбитражном суде (CAS).

После этого в Антидопинговом агентстве США (USADA) призвали правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность WADA, чтобы гарантировать, что «сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше не повторится, и раз и навсегда убрать «лису» от «охраны курятника», сделав WADA по-настоящему независимым».

25 апреля WADA сообщило, что пригласило независимого прокурора из Швейцарии для проверки дела китайских пловцов.

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Иван Витченко Иван Витченко
допинг WADA Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах плавание Китай
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