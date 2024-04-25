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WADA наняло независимого юриста для оценки дела 23 китайских пловцов

WADA наняло независимого юриста Коттье для оценки дела 23 китайских пловцов
Бывший швейцарский прокурор и судья Эрик Коттье оценит, насколько правильно WADA действовало в ситуации с китайцами. WADA также пообещало провести в Китае проверку на соответствие кодексу
Фото: Tom Pennington / Getty Images
Фото: Tom Pennington / Getty Images

Независимый юрист Эрик Коттье проверит действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ситуации с положительными допинг-пробами 23 китайских пловцов на триметазидин. Об этом сообщается на сайте WADA.

Ранее The New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. WADA не наказало китайцев, поскольку не смогло опровергнуть вердикт местного антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании вещества. Антидопинговое агентство США (USADA) призвало пересмотреть деятельность WADA.

В WADA отметили, что швейцарский экс-прокурор и судья Коттье оценит наличие предвзятости по отношению к Китаю и других нарушений со стороны WADA.

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Фото: Oli Scarff / Getty Images

Также агентство в ближайшее время отправит в Китай группу для проверки соответствия CHINADA, в которую смогут войти независимые наблюдатели.

22 апреля WADA провело специальную пресс-конференцию, где объяснило, что не смогло бы оспорить вердикт CHINADA в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако его объяснения все равно оставили вопросы. В частности, гендиректор РУСАДА Вероника Логинова сказала «РИА Новости», что WADA так и не дало ответа на основной вопрос о том, почему же китайцев не отстранили от соревнований на время расследования.

За триметазидин в январе на четыре года отстранили российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая также объясняла положительную пробу бытовым загрязнением.

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Анна Сатдинова
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