0

CAS назвал дискриминационным решение FIS об отстранение россиян

В документе указано, что полный запрет по национальному признаку нарушает устав FIS и является дискриминационным
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, является дискриминационным. Об этом сообщается на сайте суда в мотивировочной части решения CAS.

2 декабря 2025 года CAS удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян на турниры FIS и обязал федерацию допустить спортсменов к соревнованиям. Тогда было выпущено лишь основное решение без подробного обоснования.

В опубликованном документе комиссия CAS указала, что устав FIS требует от федерации политического нейтралитета. Совет FIS, по мнению судей, не предоставил достаточного юридического обоснования для тотального исключения российских и белорусских атлетов.

«Полный запрет на спортсменов и параспортсменов по признаку национальности был признан дискриминирующим и нарушающим Уставы FIS», — говорится в заявлении суда.

CAS постановил, что российские и белорусские спортсмены должны быть допущены к соревнованиям FIS, включая олимпийскую квалификацию, но только в строгом соответствии с критериями приемлемости Международного олимпийского комитета (МОК).

Отдельно CAS рассмотрел ситуацию с паралимпийцами. Поскольку Международный паралимпийский комитет (IPC) не был стороной в разбирательстве, и у IPC отсутствует структура нейтральных спортсменов (AIN), арбитраж постановил, что российские паралимпийцы должны участвовать в соревнованиях FIS на тех же условиях, что и любые другие спортсмены — то есть под национальной символикой. Вопрос о флагах и гимнах на самих Паралимпийских играх остается в исключительной компетенции IPC.

В сентябре 2025 года генеральная ассамблея IPC приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Частичное отстранение действовало с 2023 года.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов. На предстоящей Паралимпиаде в Милане отечественные атлеты выступят с национальной символикой.

Теги
Екатерина Халимовская
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) Спортивный арбитражный суд CAS отстранение спортсменов лыжи
