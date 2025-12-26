 Перейти к основному контенту
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России

Выборы в ФХМР состоялись после смерти Бориса Скрынника, который руководил федерацией с 2009 года
Миллиардер Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Внеочередная выборная конференция ФХМР прошла в Москве. 57-летний Дерипаска был единственным кандидатом на пост главы федерации и избран единогласно, отмечает ТАСС.

Борис Скрынник, который возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006–2022 годах также руководил Международной федерацией бенди (FIB), умер 11 декабря на 78-м году жизни.

Исполком ФХМР в ноябре выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность главы организации. Министр спорта Михаил Дегтярев 16 декабря сообщил, что несколько региональных федераций выдвинули на пост главы ФХМР Дерипаску.

Накануне выборов Мяус снял свою кандидатуру в пользу Дерипаски.

Дегтярев перед выборами говорил, что его ведомство поддерживает кандидатуру Дерипаски, который «поведет русский хоккей вперед».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
хоккей с мячом Олег Дерипаска
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года
