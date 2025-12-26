Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России

Выборы в ФХМР состоялись после смерти Бориса Скрынника, который руководил федерацией с 2009 года

Олег Дерипаска (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Миллиардер Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Внеочередная выборная конференция ФХМР прошла в Москве. 57-летний Дерипаска был единственным кандидатом на пост главы федерации и избран единогласно, отмечает ТАСС.

Борис Скрынник, который возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006–2022 годах также руководил Международной федерацией бенди (FIB), умер 11 декабря на 78-м году жизни.

Исполком ФХМР в ноябре выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность главы организации. Министр спорта Михаил Дегтярев 16 декабря сообщил, что несколько региональных федераций выдвинули на пост главы ФХМР Дерипаску.

Накануне выборов Мяус снял свою кандидатуру в пользу Дерипаски.

Дегтярев перед выборами говорил, что его ведомство поддерживает кандидатуру Дерипаски, который «поведет русский хоккей вперед».