Умер президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Борис Скрынник (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), бывший глава международной федерации (FIB), заслуженный тренер Борис Скрынник умер на 78-м году жизни 11 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ФХМР.

Скрынник возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006-2022 годах также руководил FIB.

Скрынник был хоккеистом в архангельском «Воднике» и сыктывкарском «Строителе», после окончания игровой карьеры занимался административно-тренерской работой, был президентом «Водника» и вице-президентом московского «Динамо».

В конце ноября стало известно, что Скрынник досрочно сложит полномочия президента ФХМР по состоянию здоровья. Внеочередная выборная конференция была назначена на 26 декабря. Исполком ФХМР выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность главы организации.