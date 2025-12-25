Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы Федерации хоккея с мячом

Мяус решил не соперничать с Дерипаской за пост главы российского бенди

Исполком ФХМР изначально выдвинул на пост главы Сергея Мяуса, но вскоре несколько регионов предложили кандидатуру Олега Дерипаски. Министр спорта Дегтярев заявил, что бизнесмен «поведет русский хоккей вперед»

Олег Дерипаска (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Выдвинутый исполкомом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус снял свою кандидатуру с выборов главы организации в пользу миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщается на сайте ФХМР.

Предыдущий многолетний глава федерации Борис Скрынник умер 11 декабря. Выборы нового главы пройдут 26 декабря. Министр спорта Михаил Дегтярев 16 декабря сообщил, что несколько региональных федераций выдвинули на пост главы ФХМР Дерипаску.

Мяус, который занимает в федерации пост директора по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов России и международными спортивными организациями, заявил, что принял «осознанное решение» и отдает свой голос в пользу Дерипаски.

«Отрадно, что такие крупные бизнесмены могут и хотят помочь русскому хоккею, и, надеюсь, все получится — впереди много созидательной работы и интересных решений», — отметил Мяус.

Дегтярев накануне заявил в интервью «России 24», что его ведомство поддерживает кандидатуру Дерипаски, который «поведет русский хоккей вперед».