Олега Дерипаску выдвинули на пост главы Федерации хоккея с мячом России

Глава ФХМР Борис Скрынник умер 11 декабря, выборная конференция пройдет 26 декабря. Михаил Дегтярев сообщил, что ряд регионов выдвинул Дерипаску и Минспорт поддерживает эту кандидатуру
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Несколько региональных федераций выдвинули миллиардера Олега Дерипаску на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом ТАСС сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

Глава ФХМР Борис Скрынник умер 11 декабря на 78-м году жизни. Внеочередная выборная конференция была назначена на 26 декабря.

«Ряд регионов выдвинул на этот пост предпринимателя, мецената Олега Владимировича Дерипаску. Министерство спорта России поддерживает кандидатуру и окажет содействие в проведении конференции. Изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды в русском хоккее, в том числе в регионах», — сказал Дегтярев.

По словам министра, управленческий опыт, ресурсы и готовность Дерипаски лично участвовать в работе ФХМР «станут хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта».

Скрынник возглавлял ФХМР с 2009 года, а в 2006–2022 годах также руководил Международной федерацией бенди (FIB).

В конце ноября стало известно, что Скрынник досрочно сложит полномочия президента ФХМР по состоянию здоровья. Исполком ФХМР выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность главы организации.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
хоккей с мячом Олег Дерипаска Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Олег Дерипаска фото
Олег Дерипаска
предприниматель
2 января 1968 года

