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Капитан «Спартака» заявил, что не знает, куда делся Соболев

Капитан «Спартака» Зобнин: не знаю, что с Соболевым и где он
Александра Соболева отстранили от тренировок с первой командой еще в июле на фоне сообщений в СМИ о возможном переходе в «Зенит». Роман Зобнин заявил, что у него нет информации о том, что происходит с форвардом
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил «Матч ТВ», что не имеет представления, что происходит с отстраненным от тренировок с первой командой нападающим Александром Соболевым.

«Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он», — сказал Зобнин.

Соболева отстранили 23 июля после матча первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Причины решения не назывались, но еще в начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что игроком интересуется «Зенит».

При этом председатель правления «Зенита» Александр Медведев 21 августа в очередной раз опроверг возможность такого трансфера.

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева
Спорт
Александр Соболев

Соболеву 27 лет, в прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал девять передач в 34 матчах за «красно-белых».

«Зенит» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — пятое.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Роман Зобнин Александр Соболев
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