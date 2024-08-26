Капитан «Спартака» заявил, что не знает, куда делся Соболев
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил «Матч ТВ», что не имеет представления, что происходит с отстраненным от тренировок с первой командой нападающим Александром Соболевым.
«Я не знаю, что с ним, и не знаю, где он», — сказал Зобнин.
Соболева отстранили 23 июля после матча первого тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Причины решения не назывались, но еще в начале июня источники «РБК Спорт» сообщили, что игроком интересуется «Зенит».
При этом председатель правления «Зенита» Александр Медведев 21 августа в очередной раз опроверг возможность такого трансфера.
Соболеву 27 лет, в прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал девять передач в 34 матчах за «красно-белых».
«Зенит» после шести туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» — пятое.
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