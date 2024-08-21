В «Зените» снова опровергли информацию о покупке Соболева у «Спартака»
Слухи о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» не имеют под собой никаких оснований «ни целиком, ни частями». Об этом «РИА Новости» заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В среду «Чемпионат» со ссылкой на источники сообщил, что клубы близки к согласованию перехода. Во вторник источники «РБК Спорт» сообщили, что «Зенит» и «Спартак» не могут договориться о сумме трансфера.
О переговорах по поводу перехода Соболева стало известно еще в начале июня. С тех пор обе команды неоднократно опровергали возможность такой сделки.
В конце июля Соболева отстранили от тренировок «Спартака».
Соболеву 27 лет, в прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал девять передач в 34 матчах за «красно-белых», а в этом сезоне сыграл только в первом туре РПЛ.
«Зенит» и «Спартак» 24 августа сыграют между собой в шестом туре РПЛ.
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