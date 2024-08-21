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В «Зените» снова опровергли информацию о покупке Соболева у «Спартака»

Александр Медведев: слухи про Соболева не имеют под собой никаких оснований
«Чемпионат» в среду сообщил, что «Спартак» и «Зенит» близки к согласованию трансфера Александра Соболева. Александр Медведев снова назвал возможный переход форварда слухом
Александр Соболев
Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Слухи о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» не имеют под собой никаких оснований «ни целиком, ни частями». Об этом «РИА Новости» заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

В среду «Чемпионат» со ссылкой на источники сообщил, что клубы близки к согласованию перехода. Во вторник источники «РБК Спорт» сообщили, что «Зенит» и «Спартак» не могут договориться о сумме трансфера.

О переговорах по поводу перехода Соболева стало известно еще в начале июня. С тех пор обе команды неоднократно опровергали возможность такой сделки.

«Спартак» и «Зенит» возобновили переговоры по переходу Соболева
Спорт
Александр Соболев

В конце июля Соболева отстранили от тренировок «Спартака».

Соболеву 27 лет, в прошлом сезоне он забил десять мячей и сделал девять передач в 34 матчах за «красно-белых», а в этом сезоне сыграл только в первом туре РПЛ.

«Зенит» и «Спартак» 24 августа сыграют между собой в шестом туре РПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Александр Соболев
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