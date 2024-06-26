Впервые в истории Евро в одной группе все команды набрали по четыре очка
Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу все четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков (по четыре).
Это случилось в группе Е на Евро-2024. В последнем туре группового этапа Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0), а Словакия — с Румынией (1:1).
В итоге места в группе распределились по дополнительным показателям (забитые и пропущенные голы). Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое.
Украина стала первой сборной в истории Евро, которая набрала четыре очка, но заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.
Бельгия не забила в четырех из последних пяти матчей на групповых этапах крупных турниров. Бельгийцы в 1/8 сыграют с Францией.
Румыния вышла в плей-офф на крупном турнире впервые с 2000 года, Словакия вышла из группы на трех из своих четырех чемпионатах мира и Евро. Их соперники в 1/8 финала определятся позднее.
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