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Евро-2024 ,  
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Впервые в истории Евро в одной группе все команды набрали по четыре очка

Впервые в истории Евро все команды в группе набрали одинаковое количество очков
Сюжет
Евро-2024
Сборные Румынии, Бельгии, Словакии и Украины набрали одинаковое количество очков. По дополнительным показателям за бортом плей-офф остались украинцы
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу все четыре команды в группе набрали одинаковое количество очков (по четыре).

Это случилось в группе Е на Евро-2024. В последнем туре группового этапа Украина сыграла вничью с Бельгией (0:0), а Словакия — с Румынией (1:1).

В итоге места в группе распределились по дополнительным показателям (забитые и пропущенные голы). Румыния заняла первое место, Бельгия — второе, Словакия — третье, Украина — четвертое.

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Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Украина стала первой сборной в истории Евро, которая набрала четыре очка, но заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Бельгия не забила в четырех из последних пяти матчей на групповых этапах крупных турниров. Бельгийцы в 1/8 сыграют с Францией.

Румыния вышла в плей-офф на крупном турнире впервые с 2000 года, Словакия вышла из группы на трех из своих четырех чемпионатах мира и Евро. Их соперники в 1/8 финала определятся позднее.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу
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