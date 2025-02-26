Тарпищев сообщил о предварительном разговоре с МОК о восстановлении ОКР
Состоялся предварительный разговор с Международным олимпийским комитетом (МОК) о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом «РИА Новости» сообщил президент Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев.
«Реально сейчас надо дождаться выборов. Предварительный разговор (о восстановлении ОКР) был, я на сессию летал. Если все условия выполнены, думаю, можно будет ставить вопрос о возвращении. Но раньше Афин решения точно не будет», — заявил Тарпищев.
Выборы нового главы МОК запланированы на 20 марта в рамках 144-й сессии организации в Греции, на этот пост претендуют семь кандидатов.
Исполком МОК 12 октября 2023-го отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые вошли в состав России в 2022 году, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
На действия ОКР в МОК пожаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. МОК счел действия ОКР нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины.
В ОКР санкции МОК назвали контрпродуктивными и подали апелляцию в CAS, которую отклонили в феврале 2024-го.
Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что у МОК больше не осталось формальных причин для отстранения Олимпийского комитета России. После принятия в декабре 2024-го нового устава регионы больше членами ОКР не являются. По словам министра, причины отстранения ОКР устранены, о чем уже было сообщено в МОК, но ответа пока не было.
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