МОК назвал предварительную дату выборов президента

Выборы пройдут 20 марта на курорте Коста Наварино в Греции. На пост претендуют семь человек

Томас Бах (Фото: George Mattock / Getty Images)

Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно запланированы на 20 марта, сообщается на сайте организации.

Выборы пройдут в рамках 144-й сессии МОК в Коста Наварино в Греции. Дата выборов может измениться в зависимости от окончательной версии повестки дня.

Полномочия действующего президента МОК Томаса Баха, возглавляющего организацию с 2013 года, истекут в этом году.

В сентябре МОК назвал семь кандидатов на пост. Это четыре главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

Также в числе претендентов — глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.