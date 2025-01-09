МОК назвал предварительную дату выборов президента
Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно запланированы на 20 марта, сообщается на сайте организации.
Выборы пройдут в рамках 144-й сессии МОК в Коста Наварино в Греции. Дата выборов может измениться в зависимости от окончательной версии повестки дня.
Полномочия действующего президента МОК Томаса Баха, возглавляющего организацию с 2013 года, истекут в этом году.
В сентябре МОК назвал семь кандидатов на пост. Это четыре главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).
Также в числе претендентов — глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.
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