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МОК назвал предварительную дату выборов президента

Выборы президента МОК предварительно назначены на 20 марта
Выборы пройдут 20 марта на курорте Коста Наварино в Греции. На пост претендуют семь человек
Томас Бах
Томас Бах (Фото: George Mattock / Getty Images)

Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно запланированы на 20 марта, сообщается на сайте организации.

Выборы пройдут в рамках 144-й сессии МОК в Коста Наварино в Греции. Дата выборов может измениться в зависимости от окончательной версии повестки дня.

Полномочия действующего президента МОК Томаса Баха, возглавляющего организацию с 2013 года, истекут в этом году.

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Томас Бах и Себастьян Коу

В сентябре МОК назвал семь кандидатов на пост. Это четыре главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

Также в числе претендентов — глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах
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