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Сын Самаранча стал претендентом на пост главы МОК

Стали известны семь кандидатов на пост президента МОК вместо Томаса Баха
В числе кандидатов главы федераций легкой атлетики, лыжного спорта, гимнастики и велоспорта, вице-президент МОК Самаранч-младший, принц Иордании и бывшая пловчиха из Зимбабве. Выборы пройдут в марте
Себастьян Коу
Себастьян Коу (Фото: Carl Recine / Getty Images)

В число кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) вошли семь человек, сообщается на сайте организации.

Выборы состоятся на сессии МОК, которая пройдет 18–21 марта 2025 года в Греции.

На пост претендуют четыре главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Йохан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).

Также в числе кандидатов глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.

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Кандидаты на пост главы МОК представят свои программы в январе 2025 года.

Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года, срок его полномочий истекает в 2025-м. Ему предлагали остаться еще на один срок (для этого нужно было изменить Олимпийскую хартию), но он принял решение не переизбираться.

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах
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