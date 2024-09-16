Сын Самаранча стал претендентом на пост главы МОК
В число кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) вошли семь человек, сообщается на сайте организации.
Выборы состоятся на сессии МОК, которая пройдет 18–21 марта 2025 года в Греции.
На пост претендуют четыре главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Йохан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).
Также в числе кандидатов глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.
Кандидаты на пост главы МОК представят свои программы в январе 2025 года.
Томас Бах возглавляет МОК с 2013 года, срок его полномочий истекает в 2025-м. Ему предлагали остаться еще на один срок (для этого нужно было изменить Олимпийскую хартию), но он принял решение не переизбираться.
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