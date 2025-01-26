Синнер победил Зверева и второй раз подряд выиграл Australian Open

Янник Синнер второй раз подряд выиграл Australian Open

Итальянец одержал победу в трех сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. Для 23-летнего Синнера это третий трофей «Большого шлема» в карьере

Янник Синнер (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Первая ракетка мира Янник Синнер победил немецкого теннисиста Александра Зверева в финале Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Синнер обыграл Зверева (второй в рейтинге) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. Итальянец выиграл у Зверева только третью встречу из семи за карьеру.

Синнер второй раз подряд победил на турнире, Зверев впервые играл в финале в Мельбурне. Оба до финала проиграли в Мельбурне только по два сета.

Для 23-летнего Синнера это третий трофей «Большого шлема» в карьере (ранее представители Италии столько не выигрывали), он также победил в прошлом году на US Open.

Итальянец выиграл 21-й матч подряд в ATP и одержал столько же побед подряд на турнирах «Большого шлема» на покрытии «хард» (Australian Open, US Open).

Зверев стал седьмым игроком Открытой эры (с 1968 года), проигравшим все три первых финала на турнирах «Большого шлема».

За победу на Australian Open Синнер заработал $2,2 млн, Зверев за выход в финал — $1,2 млн.

Российские теннисисты выступили в Мельбурне неудачно: Андрей Рублев проиграл в первом круге, финалист прошлогоднего турнира Даниил Медведев — во втором, Карен Хачанов — в третьем.

Синнеру в апреле предстоят разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) cо Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое не согласилось с решением не дисквалифицировать итальянца за положительные пробы на клостебол в 2024 году. Теннисист объяснил их тем, что запрещенное вещество оказалось в средстве, который использовал его физиотерапевт для лечения пореза на пальце.