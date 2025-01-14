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Рублев сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу на Australian Open

Рублев сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу Фонсеке на Australian Open
Российский теннисист в трех сетах уступил Жоао Фонсеке, 112-й ракетке мира
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл на старте Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под девятым номером, уступил бразильцу Жоао Фонсеке, 112-й ракетке мира, со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

Фонсеке 18 лет. На Australian Open он прошел квалификацию, впервые в карьере пробившись в основную сетку на турнирах «Большого шлема». В нынешнем сезоне бразилец выиграл все свои девять матчей.

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Следующим соперником Фонсеки будет итальянец Лоренцо Сонего.

В прошлом сезоне Рублев дошел на Australian Open до 1/4 финала. В первом круге в Австралии россиянин проиграл впервые с 2019 года.

Рублев занимает девятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP. Из-за неудачного выступления в Австралии россиянин может впервые с сентября 2020 года покинуть топ-10 рейтинга ATP.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Australian Open Андрей Рублев (теннисист) Жоао Фонсека
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