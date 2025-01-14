Рублев сенсационно проиграл 18-летнему бразильцу на Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев проиграл на старте Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
В первом круге 27-летний россиянин, посеянный на турнире под девятым номером, уступил бразильцу Жоао Фонсеке, 112-й ракетке мира, со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).
Фонсеке 18 лет. На Australian Open он прошел квалификацию, впервые в карьере пробившись в основную сетку на турнирах «Большого шлема». В нынешнем сезоне бразилец выиграл все свои девять матчей.
Следующим соперником Фонсеки будет итальянец Лоренцо Сонего.
В прошлом сезоне Рублев дошел на Australian Open до 1/4 финала. В первом круге в Австралии россиянин проиграл впервые с 2019 года.
Рублев занимает девятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP. Из-за неудачного выступления в Австралии россиянин может впервые с сентября 2020 года покинуть топ-10 рейтинга ATP.
Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Российский шахматист в возрасте девяти лет установил мировой рекорд
Китай рассматривает продажу TikTok Илону Маску
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Объем торгов на рынке акций достиг рекорда
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Доля сделок без ипотеки в Москве достигла 85%
Как новые санкции повлияют на российский футбол
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов