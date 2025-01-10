CAS в апреле рассмотрит апелляцию WADA в допинг-деле первой ракетки мира Синнера

CAS в апреле рассмотрит апелляцию WADA в допинг-деле первой ракетки мира

Всемирное антидопинговое агентство хочет добиться дисквалификации Янника Синнера на срок от одного года до двух лет

Янник Синнер (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу оправдательного приговора в допинг-деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера 16 и 17 апреля. Об этом сообщается на сайте CAS.

Ни одна из сторон не запросила проведение публичных слушаний, они пройдут за закрытыми дверями.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце.

Итальянец избежал дисквалификации, хотя потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

WADA 28 сентября объявило, что оспорило в CAS решение по допинг-делу Синнера. Агентство намерено добиваться дисквалификации итальянца на срок от одного года до двух лет.