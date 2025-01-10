 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

CAS в апреле рассмотрит апелляцию WADA в допинг-деле первой ракетки мира

CAS в апреле рассмотрит апелляцию WADA в допинг-деле первой ракетки мира Синнера
Всемирное антидопинговое агентство хочет добиться дисквалификации Янника Синнера на срок от одного года до двух лет
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Kelly Defina / Getty Images)

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу оправдательного приговора в допинг-деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера 16 и 17 апреля. Об этом сообщается на сайте CAS.

Ни одна из сторон не запросила проведение публичных слушаний, они пройдут за закрытыми дверями.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) в конце августа 2024 года сообщило, что Синнер в марте дважды сдал положительный допинг-тест на клостебол, но в итоге смог доказать, что образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на своем пальце.

Джокович похвалил Синнера за высокий уровень игры на фоне допинг-скандала
Спорт
Новак Джокович

Итальянец избежал дисквалификации, хотя потерял призовые и рейтинговые очки с мартовского турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала, — $325 тыс. и 400 очков.

WADA 28 сентября объявило, что оспорило в CAS решение по допинг-делу Синнера. Агентство намерено добиваться дисквалификации итальянца на срок от одного года до двух лет.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Новый выброс нефтепродуктов в Черном море. Видео

Сторонников продажи Гренландии США подкупили едой

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Сбербанк стал самой дорогой компанией России

Пожары в Калифорнии со спутника. Фото до и после

Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихся

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Янник Синнер допинг WADA CAS
Материалы по теме
Первая ракетка мира Синнер выиграл Итоговый турнир ATP
Спорт
Синнер заявил о ключевой роли Медведева для становления его карьеры
Спорт
ITIA заявило, что на оправдание Синнера в допинге не повлиял его статус
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 17:58
«Вашингтон» отправил в фарм-клуб российского хоккеистаСпорт, 20:11
Три человека пострадали под Белгородом при атаке ВСУ на автобус и машинуПолитика, 20:03
Сцепка с цифрой: какие сервисы упрощают и ускоряют грузоперевозкиТренды, 19:53
США выдвинули обвинения против трех россиян — операторов криптомиксеровКрипто, 19:47
Что будет с форматом «Рамштайн» после возвращения Трампа в Белый домПолитика, 19:46
США запретили своим компаниям оказывать услуги по добыче нефти в РоссииПолитика, 19:44
Чемпионка US Open отказалась от антисептика в Австралии, опасаясь допингаСпорт, 19:22
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Мадуро в третий раз подряд вступил в должность президента ВенесуэлыПолитика, 19:19
Вышедший из порта в России танкер с нефтью лег в дрейф на БалтикеОбщество, 19:19
Умерла Евгения ДобровольскаяОбщество, 19:18
Как банки становятся посредниками между селлерами и маркетплейсамиОтрасли, 19:10
Акции «Газпром нефти» выросли после публикации санкций СШАИнвестиции, 19:03
В «Газпром нефти» заявили, что были готовы к новым санкциямПолитика, 19:02
Один из самых молодых авторов гола в Белоруссии перешел в «Локомотив»Спорт, 18:57