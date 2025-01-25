Соболенко расплакалась после поражения в финале Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сдержала эмоций после поражения в финале Australian Open от американки Мэдисон Киз.
После завершения встречи белоруска разбила свою ракетку, потом села на скамейку, укрылась полотенцем и расплакалась. Позднее она в слезах покинула корт.
Киз же расплакалась от радости, обнявшись со своим мужем и тренером Бьорном Фратанджело.
На церемонии награждения Соболенко уже успокоилась и в шутку обвинила в своем поражении собственную команду. «Как всегда, это ваша вина, ребята. Не хочу видеть вас следующую неделю, ненавижу вас. На самом деле нет, спасибо за все, что вы делаете для меня. В любом случае люблю вас», — сказала она.
Первая ракетка мира уступила Киз, занимающей 14-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 6:2, 5:7. Соболенко не смогла третий год подряд стать победительницей Australian Open, а Киз впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».
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