Соболенко расплакалась после поражения в финале Australian Open

Соболенко разбила ракетку и заплакала после поражения в финале Australian Open

Первая ракетка мира после завершения матча против американки Мэдисон Киз разбила свою ракетку и в слезах села на скамейку, укрывшись полотенцем

Арина Соболенко (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сдержала эмоций после поражения в финале Australian Open от американки Мэдисон Киз.

После завершения встречи белоруска разбила свою ракетку, потом села на скамейку, укрылась полотенцем и расплакалась. Позднее она в слезах покинула корт.

Киз же расплакалась от радости, обнявшись со своим мужем и тренером Бьорном Фратанджело.

На церемонии награждения Соболенко уже успокоилась и в шутку обвинила в своем поражении собственную команду. «Как всегда, это ваша вина, ребята. Не хочу видеть вас следующую неделю, ненавижу вас. На самом деле нет, спасибо за все, что вы делаете для меня. В любом случае люблю вас», — сказала она.

Первая ракетка мира уступила Киз, занимающей 14-е место в рейтинге WTA, со счетом 3:6, 6:2, 5:7. Соболенко не смогла третий год подряд стать победительницей Australian Open, а Киз впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».