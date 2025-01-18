Ни один россиянин не вышел в 1/8 финала Australian Open впервые за 7 лет

Последним из россиян в мужской сетке вылетел Карен Хачанов, уступивший в третьем круге 20-летнему американцу Алексу Михельсену

Карен Хачанов (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

В третьем круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под 19-м номером, уступил 20-летнему американцу Алексу Михельсену, 42-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 2:6.

Следующим соперником Михельсена будет австралиец Алекс де Минаур (восьмой номер рейтинга ATP).

Хачанов оставался последним из россиян в мужской сетке. Во втором круге выступления на турнире завершил Даниил Медведев, в первом — Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов.

Впервые с 2018 года ни один российский теннисист не смог дойти на Australian Open хотя бы до 1/8 финала. Тогда Михаил Южный вылетел в первом круге, Хачанов, Медведев и Евгений Донской — во втором, Рублев — в третьем.

Australian Open завершится 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.