«Манчестер Сити» подтвердил травму колена у лучшего игрока Евро-2024
«Манчестер Сити» на своем сайте подтвердил, что полузащитник сборной Испании Родри получил травму связок правого колена.
«Родри отправился в Испанию для консультации со специалистом после предварительного обследования в Манчестере. Продолжается выяснение степени тяжести травмы и ожидаемого срока восстановления», — сообщили в клубе.
В воскресенье Родри впервые вышел в стартовом составе в Английской премьер-лиге против «Арсенала» (2:2) и уже на 21-й минуте был заменен. ESPN писал, что испанец порвал крестообразную связку правого колена.
На прошлой неделе Родри говорил, что футболисты близки к тому, чтобы устроить забастовку из-за растущей нагрузки. В прошлом сезоне Родри провел 63 матча за клуб и сборную, а в этом сезоне сыграл бы еще больше из-за обновленной Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
Родри — победитель Евро-2024 и Лиги наций со сборной Испании, четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». На Евро-2024 Родри признали лучшим футболистом турнира.
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