«Манчестер Сити» подтвердил травму колена у лучшего игрока Евро-2024

В английском клубе сообщили, что Родри получил травму связок колена и отправился в Испанию для консультации со специалистом. Ранее ESPN писал, что испанец порвал крестообразную связку

Родри (Фото: Michael Regan / Getty Images)

«Манчестер Сити» на своем сайте подтвердил, что полузащитник сборной Испании Родри получил травму связок правого колена.

«Родри отправился в Испанию для консультации со специалистом после предварительного обследования в Манчестере. Продолжается выяснение степени тяжести травмы и ожидаемого срока восстановления», — сообщили в клубе.

В воскресенье Родри впервые вышел в стартовом составе в Английской премьер-лиге против «Арсенала» (2:2) и уже на 21-й минуте был заменен. ESPN писал, что испанец порвал крестообразную связку правого колена.

На прошлой неделе Родри говорил, что футболисты близки к тому, чтобы устроить забастовку из-за растущей нагрузки. В прошлом сезоне Родри провел 63 матча за клуб и сборную, а в этом сезоне сыграл бы еще больше из-за обновленной Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Родри — победитель Евро-2024 и Лиги наций со сборной Испании, четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». На Евро-2024 Родри признали лучшим футболистом турнира.