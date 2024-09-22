 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»

«Манчестер Сити» вырвал ничью у «Арсенала», Холанд забил сотый гол
Матч в Манчестере завершился со счетом 2:2. «Манчестер Сити» избежал поражения на восьмой компенсированной минуте
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Carl Recine / Getty Images)

«Манчестер Сити» вырвал ничью у «Арсенала» в концовке матча пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:2.

У хозяев на 9-й минуте забил Эрлинг Холанд, для которого этот гол стал сотым за команду в 105 матчах во всех турнирах. На 98-й минуте «Сити» от поражения спас Джон Стоунз.

У гостей отличились Риккардо Калафьори (22) и Габриэл Магальяйнс (45+1).

«Манчестер Юнайтед» одержал первую с февраля крупную победу
Спорт
Игроки &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;

В компенсированное время первого тайма гости остались вдесятером из-за удаления Леандро Троссарда.

Калафьори стал 20-м игроком «Арсенала», отличившимся в дебютном матче за команду в АПЛ, но всего лишь вторым, кто сделал это из-за пределов штрафной, после Фабиу Виейры в 2022-м.

В следующем туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы 28 сентября сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «Арсенал» примет «Лестер».

Лидером АПЛ после пяти туров является «Манчестер Сити».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

В ООН предложили варианты регулирования искусственного интеллекта

Подборки лучших вин от Артура Саркисяна

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Арсенал Лондон
Материалы по теме
«Манчестер Сити» пропустил на 22-й секунде, но выиграл матч АПЛ
Спорт
Хюрцелер из «Брайтона» стал самым молодым лучшим тренером месяца в АПЛ
Спорт
Легенда «Ливерпуля» Рон Йейтс умер в возрасте 86 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
«Барселона» одержала третью разгромную победу подряд в чемпионате ИспанииСпорт, 21:30
При атаке на кортеж с послом России в Пакистане погиб полицейскийПолитика, 21:22
Как выросла доля еды в продажах через интернет. ИнфографикаТехнологии и медиа, 21:00
Дубль Батракова принес «Локомотиву» победу над «Пари НН»Спорт, 20:57
В Турции 15 иностранных туристов пострадали в ДТП с автобусомОбщество, 20:50
Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»Спорт, 20:40
МВД сообщило о задержании юноши, разгромившего могилу МасляковаОбщество, 20:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дроновПолитика, 20:19
В РПЛ допустили штрафы для клубов за низкую посещаемостьСпорт, 20:07
Минобороны показало удар вертолета Ми-28НМ по ВСУ в Курской областиПолитика, 20:01
Экзитполы показали, что партия Шольца обошла АдГ в БранденбургеПолитика, 20:00
Семья Маслякова написала заявление в полицию из-за разгрома могилыОбщество, 19:58
Во время снегопада в ЮАР погибла женщинаОбщество, 19:48
Пассажиры «Победы» застряли в Абу-Даби более чем на 12 часовОбщество, 19:33