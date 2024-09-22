Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»
«Манчестер Сити» вырвал ничью у «Арсенала» в концовке матча пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:2.
У хозяев на 9-й минуте забил Эрлинг Холанд, для которого этот гол стал сотым за команду в 105 матчах во всех турнирах. На 98-й минуте «Сити» от поражения спас Джон Стоунз.
У гостей отличились Риккардо Калафьори (22) и Габриэл Магальяйнс (45+1).
В компенсированное время первого тайма гости остались вдесятером из-за удаления Леандро Троссарда.
Калафьори стал 20-м игроком «Арсенала», отличившимся в дебютном матче за команду в АПЛ, но всего лишь вторым, кто сделал это из-за пределов штрафной, после Фабиу Виейры в 2022-м.
В следующем туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы 28 сентября сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «Арсенал» примет «Лестер».
Лидером АПЛ после пяти туров является «Манчестер Сити».
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