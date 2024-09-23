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ESPN сообщил о выбывшем до конца сезона претенденте на «Золотой мяч»

ESPN: претендент на «Золотой мяч» Родри выбыл до конца сезона из-за травмы
Родри порвал «кресты» в матче с «Арсеналом» и вряд ли выйдет на поле в этом сезоне. На прошлой неделе испанец жаловался, что игроки близки к забастовке из-за возросшей нагрузки в клубах и сборных
Фото: Carl Recine / Getty Images
Фото: Carl Recine / Getty Images

Лучший игрок Евро-2024 испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри порвал крестообразную связку правого колена в матче с «Арсеналом» и почти наверняка пропустит остаток сезона, сообщает ESPN.

Источник телеканала сообщил, что 28-летнего футболиста ждут еще обследования, но все указывает именно на разрыв «крестов» и необходимость операции.

В воскресенье Родри впервые вышел в стартовом составе в Английской премьер-лиге против «Арсенала» (2:2) и уже на 21-й минуте был заменен. «Манчестер Сити» сравнял счет только на 8-й компенсированной минуте.

Родри является одним из основных фаворитов на приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч» и главным конкурентом бразильца Винисиуса Жуниора, отмечает ESPN.

На прошлой неделе Родри говорил, что футболисты близки к тому, чтобы устроить забастовку из-за растущей нагрузки. В прошлом сезоне Родри провел 63 матча за клуб и сборную, а в этом сезоне сыграл бы еще больше из-за обновленной Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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Родри — победитель Евро и Лиги наций со сборной Испании, четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

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Анна Сатдинова
Футбол Манчестер Сити Родри
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